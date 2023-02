Sostegno all’Ucraina Folla ed emozioni in piazza

Tanta gente ieri in piazza Saffi davanti a San Mercuriale – almeno duecento persone oltre ai tanti passanti –, per la manifestazione promossa a favore del popolo ucraino a un anno dall’invasione russa. A coordinare l’iniziativa l’associazione ‘Liberi oltre le illusioni’ con i gruppi di ucraini residenti a Forlì e in Romagna. A far sentire "il sostegno alle popolazioni colpite da questa efferata guerra", parole riportate in una nota a firma del coordinatore provinciale di Forza Italia Seniores, Massimo Viroli, anche esponenti quindi del partito di Berlusconi.

Alla cerimonia allestita sul sagrato dell’abbazia erano presenti fra gli altri il sindaco Gian Luca Zattini e don Vasyl Romaniuk, sacerdote e punto di riferimento della comunità greco-cattolica ucraina locale. Oltre agli interventi e alle testimonianze, sono stati organizzati momenti particolari: nello specifico, ai presenti è stato chiesto di chiudere gli occhi e stare in silenzio mentre veniva fatto risuonare l’inquietante allarme bombe. Inoltre è stata liberata in cielo la bandiera ucraina attaccata a palloncini gialli e blu, i colori appunto del vessillo del Paese.