Sostegno all’Ucraina. Il Comune promuove progetti per i ragazzi

Ha da poco fatto rientro in città una missione dell’unità Progetti Europei e Rapporti Internazionali del Comune di Forlì presso la città di Chernivtsi, nel sud-ovest dell’Ucraina, a 40 km dal confine con la Romania. Qui, la situazione è in progressivo peggioramento e sono sempre di più le associazioni e gli enti locali che sostengono iniziative sociali a favore di famiglie e minori in difficoltà. Tra questi c’è anche il Comune di Forlì che ha contribuito attraverso un bando regionale per la cooperazione internazionale all’allestimento di un summer camp per ragazzi.

"Questo è il quarto progetto che come Comune mettiamo in campo per il popolo ucraino – dichiara l’Assessore alle politiche internazionali Kevin Bravi – grazie a una fitta rete di contatti e a un prezioso gioco di squadra con altre importanti realtà sociali e associative del territorio forlivese abbiamo fatto sentire concreta la nostra vicinanza. Il Comune di Forlì, non smetterà mai di fare la sua parte in questa grande tragedia umanitaria."