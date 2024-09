Sostegno dalle banche. Bcc e Unicredit pronte a erogare liquidità

Le istituzioni bancarie e le associazioni del territorio intervengo in supporto dei cittadini colpiti dal maltempo che negli ultimi giorni ha falcidiato la regione.

La Bcc Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, si unisce al supporto per la popolazione romagnola. In primis, l’istituto ha attivato un fondo di 100 milioni di euro per l’erogazione di mutui chirografari con condizioni agevolate. In secondo luogo, spiega il direttore generale Gianluca Ceroni, "sono previsti l’azzeramento delle spese di istruttoria e incasso rata, spread zero sull’Euribor per i soci della banca e possibilità di 18 mesi di preammortamento per i privati. Per i soci il preammortamento viene concesso a tasso zero fino a 10.000 euro. La durata massima è prevista in 72 mesi e possono essere richiesti fino a 50.000 euro per i privati e 250.000 per le imprese". Poi continua: "Alle famiglie e alle imprese che hanno subìto danni, offriamo la possibilità della sospensione per 12 mesi delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere".

Anche Unicredit ha varato un pacchetto di interventi straordinari, a sostegno di cittadini e imprese di Forlì-Cesena e le altre province danneggiate. Tra le iniziative, anche in questo caso, c’è una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese e i privati, che avranno inoltre a disposizione prestiti con tasso agevolato. "Come sempre e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, siamo in concreto vicini a chi sta subendo i danni di questa nuova ondata di maltempo – spiega Andrea Burchi, regional manager Centro Nord Unicredit –. Questa iniziativa è una rapida risposta per aiutarli a tornare tempestivamente alla normalità".

L’associazione Regnoli 41, in occasione del Festival del Buon Vivere, ha rilanciato il progetto ‘Per Furlè e per la Romagna’. L’associazione metterà in vendita delle opere artistiche il cui ricavato andrà devoluto interamente alle famiglie maggiormente colpite dall’alluvione, così come già avvenuto nel 2023. La mostra e la vendita si terrà presso la sede di Rebù in via Giorgio Regnoli 52 e rimarrà aperta da domani al 29 settembre dalle 16 alle 18, in particolare giovedì 26 l’apertura verrà prolungata fino alle 22.

I sindacati metalmeccanici Fim-Cisl Romagna e Uilm-Uil Forlì chiedono a tutte le aziende del settore del territorio di "dare copertura per i propri dipendenti che hanno subìto danni a causa dell’alluvione, interventi di sostegno economico nonché l’utilizzo degli strumenti previsti dal contratto nazionale, agevolando le eventuali esigenze di assentarsi per la gestione delle problematiche generate dall’alluvione".