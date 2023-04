"Sosteniamo Capo Verde con soldi, cibo e materiale didattico"

Continua l’opera di solidarietà che unisce Forlì alle lontane isole di Capo Verde, nell’oceano Atlantico, dove la pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione economica e sociale. Lì presta servizio come parroco padre Paulo Borgez Vaz, sacerdote conosciuto anche a Forlì dove è stato ospite negli anni scorsi: da tempo è impegnato in azioni di solidarietà a sostegno dei poveri e grazie anche all’aiuto dei forlivesi sta realizzando importanti progetti a favore dei bisognosi e delle fasce più deboli. Per aiutare il sacerdote, infatti, è stata creata l’organizzazione di volontariato ‘Amici di padre Paulo e di Cabo Verde’, presieduta da Luigi Tamburini, che racconta quello che è stato realizzato con le offerte raccolte nel 2022 e nei primi mesi del 2023: "Grazie al vostro generoso sostegno sono stati inviati a padre Paulo 15.200 euro e altri 3500. Con tali aiuti è stata attuata la distribuzione, che continua tuttora, di derrate alimentari, il cui prezzo è aumentato anche a Capo Verde in modo considerevole, a famiglie locali indigenti e, nel periodo natalizio, è stato offerto un pranzo agli anziani".

Il presidente, poi, aggiunge che "viene garantito, per tutto l’anno scolastico in corso, il pasto quotidiano a un gruppo di studenti provenienti da località lontane e da famiglie indigenti. È stato, inoltre, fornito materiale didattico". In passato padre Paulo è venuto alcune volte a Forlì, ospite della parrocchia di San Giovanni Evangelista, in via Angeloni, e dell’allora parroco, don Erio Castellucci, oggi arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei, anche lui attivamente impegnato nel sostegno all’opera del sacerdote. A suscitare una prima mobilitazione (con la realizzazione di una scuola per oltre cento bambini) era stato qualche anno fa il prof Pierantonio Zavatti, membro dell’associazione, di ritorno da un viaggio a Capo Verde. "Quanto fatto finora – prosegue Tamburini – può non sembrare molto, ma Padre Paulo non fa altro che ringraziare costantemente".

Per donazioni: Iban IT55 T030 6909 6061 0000 0179 781, intestato ad ‘Amici di padre Paulo e di Cabo Verde - OdV’. Causale: offerta di... (indicare nome, cognome e codice fiscale) per aiuto ai poveri di Padre Paulo in Capo Verde. È inoltre possibile donare all’associazione il 5x1000 utilizzando il codice 92096690406.

a. r.