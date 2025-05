Sostenibilità: interattività che guarda al futuro. Evento con Open Lab all’ex asilo Santarelli

Domani alle 17 si terrà, presso Laboratorio Aperto di Forlì - Ex Asilo Santarelli (via Caterina Sforza, 45) ’Visioni Interattive per un Futuro Sostenibile’: un’occasione per approfondire il ruolo delle innovazioni digitali nella costruzione di un futuropiù sostenibile, attraverso il contributo di esperti e operatori del settore. Dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessora Paola Casara, interverranno Marco Antonio Rizzo, Manager di Open Lab srl e Ruggero Civitarese, presidente di FabVision srl. L’evento è organizzato da Open Lab, ed è gratuito, ma i posti sono limitati: prenotazioni al link https://www.getcrowd.eu/event/5de2d36f. Info: forli@labaperti.it.