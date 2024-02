Sotto i riflettori di ‘Kino’ al Saffi un capolavoro di Truffaut

Il Saffi d’Essai di viale dell’Appennino si prepara a ospitare domani sera il quarto appuntamento di ‘Kino – Storie di cinema’, la rassegna organizzata da Sunset Studio e Tiresia Media che porta in sala una selezione di film del passato restaurati dalla Cineteca di Bologna. L’appuntamento in questione, che avrà inizio alle ore 21, vedrà sul grande schermo ‘La signora della porta accanto’, pellicola datata 1981 di François Truffaut (nella foto).

Come nelle serate precedenti la visione sarà accompagnata da un approfondimento realizzato dalla redazione del magazine forlivese Billy-Rivista di cinema, per questa proiezione moderato dai direttori Matteo Lolletti e Marco Bacchi.

Penultimo lungometraggio di Truffaut, ‘La signora della porta accanto’ è una delle opere più radicali del regista, incentrata sul racconto di un desiderio violento ed estremo. La sua proiezione si inserisce all’interno di un progetto, quello di Kino, che vuole portare al cinema tutte le generazioni, dando la possibilità di fruire in sala di veri e propri capolavori del passato. E proprio in quest’ottica viene messo a disposizione un servizio navetta gratuito con partenza alle 20.30 da piazzale della Vittoria. Il biglietto per la proiezione è acquistabile direttamente al botteghino senza bisogno di prenotazione.

Kino giunge così al quarto dei suoi cinque appuntamenti; l’ultimo si terrà lunedì 11 marzo e porterà al cinema Saffi il celebre film d’animazione ‘Persepolis’ di di Mariane Satrapi.

m. m.