Sotto sequestro 17mila pezzi illegali Blitz della Finanza in tre negozi

Sequestrati dalla Guardia di finanza di Forlì oltre 17 mila prodotti, tra i quali materiale elettrico, articoli di bigiotteria e per la casa; si tratta di materiale risultato "non conforme alla normativa vigente – informa una nota delle fiamme gialle di piazza Dante – in quanto privi delle previste indicazioni merceologiche, del produttore e dell’importatore, del paese di origine (nel caso di prodotti extra UE), dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo o all’ambiente".

In particolare i finanzieri forlivesi hanno agito in tre esercizi commerciali, due dei quali gestiti da cinesi, individuando e sottoponendo a sequestro oltre 250 prodotti, tra accessori per la telefonia e capi di abbigliamento, recanti loghi di note marche risultati essere contraffatti. Nel corso delle attività le fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato un totale di 750 metri di tovaglie prive del marchio ’CE’ e oltre 200 confezioni di articoli per la cura della persona, corrispondenti a circa 14 litri di prodotti cosmetici, contenenti una sostanza utilizzata come componente odorosa la cui commercializzazione è vietata per la possibile tossicità.

Quattro persone sono stati denunciate alla procura della Repubblica di Forlì per il commercio di prodotti con segni falsi, due dei quali – titolari delle illecite rivendite di profumi – sono stati denunciati alla stessa autorità giudiziaria anche per l’ipotesi contravvenzionale relativa alla non conformità dei cosmetici commercializzati. Una persona è stata segnalata alla Camera di commercio per la violazione delle norme previste dal ’Codice del consumo’.

I finanzieri hanno quindi proceduto a ritirare dal mercato tutti i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.