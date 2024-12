Sottraevano cibo al lavoro. Denunciati 6 dipendenti

L’accusa è quella di ‘appropriazione indebita aggravata’: un reato la cui responsabilità pesa su sei dipendenti di una ditta forlivese.

I fatti risalgono ai primi di novembre, quando il titolare dell’azienda in questione, specializzata in commercio di surgelati, si è rivolto al comando della stazione dei carabinieri del Ronco per denunciare un insolito aumento, notato nell’arco dell’ultimo anno, di confezioni di cibo danneggiate.

Parliamo di confezioni di ingente valore che poi risultavano invendibili per quelle che apparivano come strane manomissioni, presumibilmente avvenute all’interno del deposito.

Nell’ultimo periodo, in particolare, l’imprenditore aveva trovato nel magazzino diversi colli aperti e mancanti di svariate confezioni di generi alimentari, come se qualcuno si fosse deliberatamente appropriato della merce. Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri hanno rapidamente permesso di chiarire la vicenda e di individuare i presunti autori dei ripetuti ’ colpi’.

I militari, infatti, sono riusciti a fermare sei operai dell’azienda, intercettandoli subito dopo l’uscita dal lavoro ancora a bordo delle rispettive auto, dove sono stati ritrovati generi alimentari vari, sottratti dopo avere danneggiato alcuni colli ed occultati all’interno dei loro zaini, appositamente preparati proprio per il trasporto di generi congelati.

Al termine delle formalità di rito, i presunti responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, mentre la merce recuperata, per un valore di oltre 600 euro, è stata restituita al legittimo proprietario che, comunque, ha subìto un danno nettamente superiore a causa dei numerosi colli danneggiati anche precedentemente, il cui contenuto non potrà più essere rivenduto.