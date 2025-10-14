Sp47 a Predappio Alta: strada riaperta al traffico

Nei giorni scorsi è stata riaperta completamente al traffico la strada provinciale 47, all’altezza di Predappio Alta, per proseguire fino a Montecolombo, ma non ancora aperta nel tratto per Rocca San Casciano. Si è, infatti, conclusa in questi giorni, all’ingresso dell’abitato, una prima parte di interventi strutturali di ripristino e consolidamento, dopo i danni provocati dall’alluvione del maggio 2023.

A causa del maltempo, infatti, si erano sviluppati due movimenti franosi, in un’area compresa fra la provinciale, il fosso di Predappio e il cimitero, che avevano colpito una porzione dell’ammasso roccioso causando una colata di fango e il cedimento di una gabbionata stradale, con il conseguente coinvolgimento di una corsia della provinciale. Attualmente, nella seconda area franata, a monte del fosso nei pressi dell’ex canile, sono ancora in corso i lavori di regimazione delle acque e di consolidamento.

Tutte le opere sono state finanziate nell’ambito dell’ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione, per un importo complessivo di circa 600 mila euro.

Nella prima area, adiacente al cimitero, in sostituzione della gabbionata danneggiata dal dissesto, è stata realizzata una paratia di pali con tiranti alla sommità della frana, un cordolo in cemento armato e una barriera stradale metallica, permettendo il ripristino della viabilità.

Per ridurre l’infiltrazione d’acqua nel corpo della frana, sono state costruite trincee drenanti riempite con ghiaia e poi ricoperte con il terreno. Infine, al piede del dissesto, è stato realizzato un muro di sostegno in cemento armato rivestito in mattoni e il relativo drenaggio.

Interventi e direzione dei lavori erano a cura dell’ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con il Comune di Predappio.

Quinto Cappelli