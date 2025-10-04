Sp66 Casale, lavori al via sulle frane: "Passo avanti per la sicurezza"

Inizieranno lunedì i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Sp66 ‘Casale’ nel Comune di Modigliana, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento costerà 1,7 milioni ed è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr.

L’impresa esecutrice, Igsa di Ravenna, inizierà con l’accantieramento e la pulizia delle scarpate e, dalla seconda settimana di ottobre, sarà operativo il cantiere con un primo intervento localizzato al km 4+800.

"Il progetto – prosegue la Provincia nel suo comunicato – che prevede lavori in dieci punti lungo la Sp66 dal km 0+150 al km 4+870, consiste in interventi di consolidamento, stabilizzanti ed antierosivi che comprendono: gabbioni rinverditi, terre armate rinforzate, palificata viva a doppia parete, cordonate vive e idrosemina". In ogni tratto sono previste barriere di sicurezza o guardrail, cunette per il convogliamento delle acque e nuovo manto stradale.

Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha spiegato: "Dopo il cantiere sulla SP 21 ‘Trebbio’, sempre nel comune di Modigliana partito il 16 settembre, cominciano i lavori sulla SP 66 ‘Casale’. È il secondo intervento su una delle 14 strade del territorio forlivese finanziate dalle ordinanze del Commissario alla ricostruzione. Se il meteo sarà favorevole, i lavori termineranno entro giugno 2026". Cavallucci ha proseguito affermando: "Sono consapevole dei disagi arrecati a cittadini e imprese, ma questi cantieri rappresentano un investimento importante per migliorare la sicurezza delle strade e per il futuro del territorio".

Anche Jader Dardi, sindaco di Modigliana, è intervenuto evidenziando che "l’avvio dei lavori sulla Sp66 rappresenta un passo in avanti per la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio e per favorire i collegamenti verso la vallata di Brisighella, dove il Comune è intervenuto per il ripristino della strada comunale Tramonto. Questi interventi permetteranno di ripristinare la viabilità e anche una maggiore resistenza delle infrastrutture a fronte di eventi climatici sempre più estremi. Ringrazio la Provincia e tutti gli enti coinvolti – ha concluso – per l’impegno e la collaborazione: un segnale importante per la comunità di Modigliana, che potrà contare su collegamenti più sicuri e affidabili".

Giancarlo Aulizio