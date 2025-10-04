Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo e scontri GazaGuerriglia stazioneGiro dell'EmiliaIncendio ReggioSan Petronio BolognaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaSp66 Casale, lavori al via sulle frane: "Passo avanti per la sicurezza"
4 ott 2025
GIANCARLO AULIZIO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Sp66 Casale, lavori al via sulle frane: "Passo avanti per la sicurezza"

Sp66 Casale, lavori al via sulle frane: "Passo avanti per la sicurezza"

Modigliana, il cantiere costerà 1,7 milioni ed è finanziato dal Pnrr. Dovrebbe concludersi entro giugno 2026

Sono previsti lavori in dieci punti diversi sulla strada provinciale colpita da movimenti franosi doopo l’alluvione del maggio 2023

Sono previsti lavori in dieci punti diversi sulla strada provinciale colpita da movimenti franosi doopo l’alluvione del maggio 2023

Inizieranno lunedì i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Sp66 ‘Casale’ nel Comune di Modigliana, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento costerà 1,7 milioni ed è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr.

L’impresa esecutrice, Igsa di Ravenna, inizierà con l’accantieramento e la pulizia delle scarpate e, dalla seconda settimana di ottobre, sarà operativo il cantiere con un primo intervento localizzato al km 4+800.

"Il progetto – prosegue la Provincia nel suo comunicato – che prevede lavori in dieci punti lungo la Sp66 dal km 0+150 al km 4+870, consiste in interventi di consolidamento, stabilizzanti ed antierosivi che comprendono: gabbioni rinverditi, terre armate rinforzate, palificata viva a doppia parete, cordonate vive e idrosemina". In ogni tratto sono previste barriere di sicurezza o guardrail, cunette per il convogliamento delle acque e nuovo manto stradale.

Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha spiegato: "Dopo il cantiere sulla SP 21 ‘Trebbio’, sempre nel comune di Modigliana partito il 16 settembre, cominciano i lavori sulla SP 66 ‘Casale’. È il secondo intervento su una delle 14 strade del territorio forlivese finanziate dalle ordinanze del Commissario alla ricostruzione. Se il meteo sarà favorevole, i lavori termineranno entro giugno 2026". Cavallucci ha proseguito affermando: "Sono consapevole dei disagi arrecati a cittadini e imprese, ma questi cantieri rappresentano un investimento importante per migliorare la sicurezza delle strade e per il futuro del territorio".

Anche Jader Dardi, sindaco di Modigliana, è intervenuto evidenziando che "l’avvio dei lavori sulla Sp66 rappresenta un passo in avanti per la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio e per favorire i collegamenti verso la vallata di Brisighella, dove il Comune è intervenuto per il ripristino della strada comunale Tramonto. Questi interventi permetteranno di ripristinare la viabilità e anche una maggiore resistenza delle infrastrutture a fronte di eventi climatici sempre più estremi. Ringrazio la Provincia e tutti gli enti coinvolti – ha concluso – per l’impegno e la collaborazione: un segnale importante per la comunità di Modigliana, che potrà contare su collegamenti più sicuri e affidabili".

Giancarlo Aulizio

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata