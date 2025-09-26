Sp83 ‘Polenta’ a Bertinoro, aggiudicati i lavori di ripristino

Ora c’è anche la ditta che eseguirà i lavori sulla Sp83 ‘Polenta’ a Bertinoro: la Provincia ha, infatti, aggiudicato i lavori di ripristino delle frane e dei piani viabili della strada al Coir - Consorzio Imprese Romagnole, che ha indicato come ditta esecutrice l’Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali. L’intervento ha un valore di 1,4 milioni e riguarda la sistemazione di due tratti attualmente interessati da fenomeni franosi. Nel primo, compreso tra il km 6,900 e il km 7,000 è previsto il rivestimento della scarpata di monte della strada con rete antierosione. Nel secondo, tra il km 5,471 e il km 5,560, si procederà con la ricostruzione della carreggiata stradale (corsia di valle) nel tratto franato mediante la realizzazione di una palificata di micropali con sottostante struttura di riempimento con massi e tiranti. Durante le lavorazioni, salvo imprevisti, la strada rimarrà percorribile. Il cantiere sulla Sp83 fa parte dei lavori finanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade di competenza della Provincia, per un totale di 65 milioni.

"La messa in sicurezza della Sp 83 ‘Polenta’ è una notizia molto attesa dalla nostra comunità – afferma il sindaco di Bertinoro, Filippo Scogli –, che da tempo convive con i disagi causati dalle frane. Si tratta di un intervento fondamentale non solo per migliorare la viabilità, ma anche per garantire il collegamento tra le nostre frazioni collinari e il resto del territorio comunale. Ringrazio la Provincia di Forlì-Cesena e tutti gli enti coinvolti per l’impegno e la collaborazione. È un segnale concreto di attenzione verso le aree collinari e verso i cittadini e le imprese". ma.bo.