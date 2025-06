Spa sotto le stelle e open day. Risveglio con yoga e meditazione

Da oggi a domenica anche Castrocaro si tuffa nella magia della Notte celeste. Un appuntamento che si rinnova ogni anno per mettere in vetrina e far conoscere le proprietà benefiche, scientificamente validate, di acque e fanghi di tradizione secolare. Con la complicità e il coinvolgimento delle istituzioni, del mondo dell’associazionismo, delle Pro loco, degli esercenti e degli stessi residenti, pronti a esaltare le eccellenze delle rispettive cittadine.

Oggi dalle 7 alle 18 all’ombra del Campanone si celebra l’open day delle Terme con l’accesso gratuito alle cure inalatorie. Chiusi i reparti, tutti al bar del parco dove è in programma la ‘Magic night’ con dj set, spa sotto le stelle e drink di benvenuto proposti al costo di 35 euro. Il risveglio di domani è dedicato alla meditazione celestiale e allo yoga nel fascino liberty del Padiglione delle Feste (dalle 9 alle 10.50, costo 20 euro su prenotazione). Nel pomeriggio tutti in scarpe da trekking per la camminata slow, escursione guidata tra geologia e storia alla scoperta del sasso spungone e dei laghetti termali della Bolga (dalle 16 alle 19, costo 8 euro, gratuito fino ai 12 anni). Amanti della storia protagonisti anche in fortezza, dove alle 17 partirà un tour guidato di un’ora al maniero medievale (5 euro oltre al biglietto di ingresso).

Dalle 20 il momento più atteso ovvero la Cena celeste con una grande tavolata conviviale lungo viale Marconi: previsti musica live con Anima Pop, buon cibo e un’atmosfera da sogno. Si consiglia di indossare abiti o accessori bianchi o celesti (prenotazioni entro oggi). Possibilità di portare il pasto da casa o di affidarsi alle proposte dei bar e dei ristoranti locali.

Domenica il gran finale con la visita al Padiglione, in programma dalle 10.30 alle 11.30 con prenotazione obbligatoria, quindi spettacoli di falconeria in fortezza dalle 16 alle 20 (10 euro adulti, 8 bimbi) e aperitivo celeste dalle 18 con brindisi finale alle 20. Per info e prenotazioni, Iat tel. 0543.769631, messaggio whatsapp a 350.5193970, la notteceleste.it.

Francesca Miccoli