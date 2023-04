Spaccata (difficoltosa) al negozio Vodafone: razzìa di cellulari

Non un blitz. Ma un putiferio in piena notte. I banditi riescono nel colpo solo alla fine di un assedio al negozio Vodafone di via Decio Raggi 40 – area ad altissima densità di abitazioni – degno del deserto di Fort Alamo.

Quasi un quarto d’ora di assalti e controassalti è servito alla ghenga per avere la meglio della vetrata della rivendita. L’offensiva della masnada di fuorilegge – un quartetto stando alle immagini di videosorveglianza – riesce solo grazie al crollo di un muretto del locale. La vetrata è collassata solo all’ultimo. Poi la banda è scappata – verso l’una e mezza di ieri notte – con un veicolo non identificato.

Bottino: una trentina di smartphone di varie marche del valore complessivo di qualche migliaia di euro; danni ingentissimi, comunque superiori al malloppo.

L’incursione scatta con una Fiat500 spostata a forza perché è nel mezzo, di fronte al negozio. Poi comincia la sarabanda di tentativi al ’super-vetro’: prima con una specie di piccone; poi con un tombino. Niente da fare. La barriera trasparente è una fortificazione. I criminali allora optano per il mezzo classico delle spaccate: una Toyota, rubata, lanciata a pallottola contro la lastra dopo aver fatto fuori un fittone di protezione. Ma niente da fare. Il vetro, incrinato, crepato, ingobbito, resta in piedi. Cede invece un muretto. Quanto basta ai malviventi per avviare l’incursione nel locale e consumare la razzìa dei cellulari.