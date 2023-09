Spacciava in centro, arrestato. Trovato con quasi un chilo di droga

I carabinieri della Sezione Operativa del Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno arrestato un 39enne straniero che, nella sua abitazione, deteneva oltre 750 grammi di marijuana, diverse dosi di cocaina, materiale da confezionamento degli stupefacenti e denaro ritenuto provento di spaccio.

L’attività di indagine, iniziata con un capillare controllo delle piazze di spaccio, è giunta al termine nella serata di mercoledi scorso. I militari hanno notato i movimenti sospetti del giovane straniero, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi nel mondo della droga, che a bordo della propria auto si aggirava per le vie del centro. L’uomo, prontamente intercettato e bloccato dall’autoradio dei carabinieri, supportata dai militari della sezione operativa, è stato sottoposto alla perquisizione del veicolo e trovato in possesso di tre dosi di cocaina. L’immediata perquisizione effettata nel suo appartamento ha poi confermato i sospetti dei carabinieri, tant’è che nell’abitazione sono stati rinvenuti e recuperati oltre 750 grammi di marijuana e 20 di cocaina, diverso materiale utile per la pesatura e il confezionamento in dosi, nonché la somma di 300 euro in contanti.

Conclamato il reato di spaccio, il 39enne è stato arrestato e il giorno dopo, all’esito positivo dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a quello di dimora nel Comune di Forlì e infine a quello di permanenza notturna presso la propria abitazione.