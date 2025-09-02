Spaccio e baby gang: San Benedetto chiede aiuto. “Il parco è ormai inaccessibile”

Forlì, 3 settembre 2025 – “Ci sentiamo abbandonati”. La frase corre di bocca in bocca tra i residenti del quartiere San Benedetto, e prende forma davanti ai cancelli sempre aperti del Parco Ragazzi 1899. Dentro, i giochi transennati da mesi sembrano relitti dimenticati, le panche portano i segni delle notti di schiamazzi e i vialetti, anziché condurre a un luogo di svago, diventano percorsi da evitare. Quel che doveva essere uno spazio di comunità si è trasformato in un punto debole del quartiere. “La situazione è peggiorata dopo l’alluvione del 2023 – spiegano alcuni residenti e frequentatori del parco (ai quali è stato garantito l’anonimato per tutelarne la sicurezza, a seguito di minacce ricevute) – perché da allora il Comune non ha fatto praticamente nulla.

I giochi sono ancora inagibili e questo ha allontanato le famiglie favorendo invece il bivacco di persone poco raccomandabili”. Nel parco c’è movimento a tutte le ore: “Siamo quasi certi sia diventato anche luogo di spaccio: le auto arrivano, si scambiano qualcosa e ripartono. Il gazebo è ormai punto di ritrovo per baby gang e gruppi di sfaccendati che di notte fanno confusione con musica ad alto volume, distruggono l’arredo e lasciano rifiuti in giro. È difficile anche dormire”.

Alle testimonianze di disagio si somma la sensazione di impotenza. “Non sappiamo come uscirne: abbiamo fatto diverse segnalazioni al Comune tramite il Comitato di quartiere, l’applicazione Rilfedeur e alle autorità, ma nulla è cambiato. Abbiamo paura a passare dal parco, soprattutto di sera. All’inizio dell’estate una signora che passeggiava nell’area verde è stata quasi investita perché alcuni ragazzini, tutti minorenni, facevano a gara con i motorini. In quell’occasione i carabinieri sono intervenuti e li hanno identificati: per una settimana c’è stata un po’ di calma, poi tutto è ricominciato come prima”.

Il quartiere porta ancora addosso le ferite dell’alluvione. “Alcuni stanno ancora finendo di sistemare i danni, non ci meritavamo anche questa situazione. Qualche famiglia che viveva nel quartiere, ormai esasperata, ha deciso di vendere casa”. Il parco ha due ingressi e resta sempre aperto, senza alcun controllo. “Chiediamo di chiudere l’area con dei cancelli nelle ore notturne e di togliere il gazebo, i tavoli e le panche in modo che non ci siano punti d’appoggio. Inoltre, suggeriamo di installare delle telecamere di videosorveglianza nelle entrate. Quello che vorremmo è a tornare a usufruire dello spazio verde in sicurezza”.

Il caso ha assunto ancor più rilevanza nelle ultime ore perché proprio ieri il Comitato di quartiere è andato all’attacco: “La nostra intenzione non è quella di criticare ma di offrire soluzioni concrete – scrive il rappresentante Andrea Canali –. Abbiamo inviato ripetute pec eppure ogni nostro appello è stato ignorato”. Gli fa eco Elisa Zanetti, coordinatrice del quartiere: “Questo mancato confronto è incomprensibile. Il vicesindaco Bongiorno, delegato ai quartieri, ci aiuti”.

Nella serata di ieri sono arrivate le repliche dal Comune. “Non mi sono mai negato a nessuno. È intercorso uno scambio di mail in cui la coordinatrice conclude di vederci dopo il 15 settembre, a seguito della prossima riunione del comitato. I miei metodi sulla sicurezza sono un’altra questione”. A proposito di sicurezza, insieme al vicesindaco Vincenzo Bongiorno, Bartolini spiega: “Circa dieci giorni fa una pattuglia di agenti della Polizia Locale, in un controllo mirato, ha identificato undici ragazzi”. Bongiorno risponde nel merito del parco: “La riqualificazione post alluvione segue i tempi della struttura commissariale, con cui più volte abbiamo dialogato. A breve, comunque, rimuoveremo i giochi rovinati e anche il gazebo presso il quale si radunano i balordi”. Il vicesindaco risponde anche sull’ascolto: “Ho ricevuto diversi cittadini di San Benedetto e, prima di procedere, ho parlato con Zanetti proprio una settimana fa”.