Spaccio, chiuso locale per 5 giorni

Chiuso per cinque giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica. E’ quanto stabilito dal Questore dopo le recente operazione di polizia che ha portato alla denuncia di un giovane pusher trovato con diverse dosi di cocaina vicino a un locale a Coriano. Ieri mattina i poliziotti hanno notificato il provvedimento al gestore. In effetti, proprio dalla modalità del sequestro, dai soldi rinvenuti e dalle indagini svolte, è emerso che il locale è stato teatro di almeno altre tre cessioni di droga. La polizia ha accertato che il locale, per usare le parole della nota della Questura, "era diventato un vero e proprio luogo di incontro tra la domanda ed offerta di cocaina in città, conosciuto negli ambienti dello spaccio dove poter reperire facilmente lo stupefacente; consegne che avvenivano anche in pieno pomeriggio e in un locale che è comunque molto vicino alle scuole primarie e dell’infanzia".

A vendere la droga sarebbero stati alcuni soggetti magrebini (l’attività sarebbe andata avanti da tempo). Le indagini hanno rilevato che "il locale (...) è spesso frequentato da persone pericolose e pregiudicate". Oltre a questo c’è stata anche "mancanza di collaborazione del gestore, che non ha svolto alcuna vigilanza e non ha mai segnalato nulla alle forze dell’ordine".