Spaccio davanti all’asilo: preso dopo la fuga

Blitz della polizia per debellare un’attività di spaccio di droga all’esterno di un asilo del centro storico: gli investigatori della questura hanno arrestato un uomo di origine tunisina con l’accusa di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione è scattata dopo che gli agenti avevano notato un gruppo di quattro stranieri che sostavano in zona come se fossero in attesa di qualcuno. Non appena è stato effettuato il controllo, i quattro sono fuggiti in direzioni diverse. All’esito di un inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccare il tunisino che, per sottrarsi al controllo e fuggire, ha colpito con calci, pugni e testate gli agenti. Sequestrati circa 50 grammi di hashish e denaro contante.