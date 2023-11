Spaccio di droga, arrestato pusher: in casa cocaina e soldi

La polizia ha arrestato in flagranza un cittadino di nazionalità straniera trovato in possesso di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 15 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e pesatura delle dosi e circa 10mila euro in contanti, nascosti in un armadio e suddivisi in mazzette da mille euro. L‘uomo aveva già due condanne a carico per reati in materia di stupefacenti. È ora in corso un provvedimento di espulsione dall’Italia.