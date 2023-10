Spaccio di droga e pistole in casa: arrestato 32enne

A dare l’allarme sono stati i vicini, dopo aver sentito esplodere alcuni colpi di pistola. Poco dopo sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Meldola. L’epilogo della vicenda è l’arresto di un 32enne, accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Intervenuti nell’abitazione da cui sarebbero partiti i colpi, dopo la perquisizione i militari hanno rinvenuto un market della droga: marijuana e hascisc per un totale di circa 200 grammi sparsa nelle varie stanze della casa e già suddivisa in diversi involucri, oltre a bilancini per la pesatura e materiale per il frazionamento ed il confezionamento.

E i colpi esplosi? I carabinieri hanno trovato due pistole a salve prive di tappo rosso, nascoste in un mobile dove, all’interno, sono state rinvenute anche quarantuno munizioni calibro otto, sempre a salve. Il giudice ha convalidato l’arresto e posto l’uomo ai domiciliari.