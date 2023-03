"Spallicci, dalla Regione nulla per le celebrazioni"

"La Regione non partecipa alle manifestazioni organizzate dai Comuni di Premilcuore e Bertinoro per il padre della Romagna, il medico, poeta e politico Aldo Spallicci nel 50° della morte". E’ la protesta di Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega, in riferimento alle celebrazioni per Aldo Spallicci (Bertinoro 1886-Premilcuore 1973) che si apriranno domani a Premilcuore e proseguiranno il 1° aprile a Bertinoro. Commenta Pompignoli: "Si tratta di due momenti importantissimi, in memoria di un uomo che ha fatto la storia della Romagna. E’ davvero un peccato che la Regione non abbia concesso alcun contributo e non lo abbia ricordato in nessuna occasione".

Pompignoli ricorda il voto contrario della maggioranza regionale a un suo ordine del giorno, discusso durante la manovra di bilancio a dicembre, in cui si impegnava la giunta Bonaccini a "promuovere e prevedere un adeguato programma di iniziative celebrative dei cinquant’anni dalla morte di Spallicci, prevedendo la concessione di contributi e la realizzazione di interventi volti a ricordarne la profonda umanità, l’impegno civico, le opere editoriali, scientifiche e letterarie, le sue battaglie politiche in favore del territorio, nonché gli studi folcloristici, culturali e dialettali sulla Romagna".

Dopo aver ricordato i contributi regionali concessi per gli anniversari di Fellini (200mila euro) e Tonino Guerra (100mila) nel 2020 e di Dante nel 2021, Pompignoli conclude: "Spallicci alla Romagna ha dedicato gran parte della sua vita, tanto da essere stato soprannominato E ba’ dla Rumâgna (il babbo della Romagna). Ma a quanto pare è proprio la Romagna che lui tanto ha amato e sostenuto che fa paura a questa Regione e a chi la governa".

Quinto Cappelli