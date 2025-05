Sparite le ’pietre resistenti’: "Celebravano la memoria. Ci siamo rimasti male"

Nella notte fra domenica 27 e lunedì 28 aprile sono sparite da un albero davanti alla Gelateria Alex di viale dell’Appennino 595, a San Martino in Strada, due grandi ‘Pietre Resistenti’ (simbolo della Resistenza) con la scritta: ’Ricorda bambino che la memoria rende liberi’. Bravata, furto o vandalismo? Nessuno, per ora conosce la risposta. Le due pietre Resistenti erano state messe davanti alla Gelateria dall’Associazione omonima, con sede a Forlì e centinaia di aderenti in tutta Italia, nata il 15 aprile 2024 a Fiumana.

Raccontano le sorelle Alice e Federica Giacometti, titolari della Gelateria Alex: "Noi e numerosi nostri clienti siamo rimasti male, perché le Pietre Resistenti erano una bella decorazione, non erano offensive e indicavano a chi entrava nel locale il valore della memoria". Il 25 aprile scorso la Gelateria Alex ha ricevuto dall’Associazione Pietre Resistenti una targa di ringraziamento come ‘Custode della Memoria’, appesa all’interno del locale.

Nella notte fra il 24 e 25 aprile, sempre a San Martino in Strada, sono state ‘seminate’ diverse Pietre Resistenti, "per sorprendere la gente della zona la mattina della Liberazione". Ma la sorpresa è stata un’altra: quasi tutte sono sparite.

Quinto Cappelli