Sparò (a salve) per rapinare l’ufficio delle Poste: arrestato

Forlì, 27 agosto 2025 – La Squadra Mobile di Forlì ha eseguito il decreto di fermo del Pubblico Ministero nei confronti di un cittadino italiano di origini straniere, ritenuto responsabile di rapina aggravata dall’uso delle armi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 9 agosto scorso l’uomo si era introdotto, con il viso occultato e armato di pistola, all’interno dell’ufficio postale di Villafranca, in via Zampighi. Durante il tentativo di immobilizzare un dipendente, aveva esploso un colpo a salve da distanza ravvicinata, colpendo il braccio della vittima e provocandole ustioni di primo grado con una prognosi di 15 giorni.

Accortosi dell'indisponibilità di denaro contante presso lo sportello (si trattava di uno sportello no cash), il rapinatore si era impossessato del portafoglio e del telefono cellulare del dipendente, per poi fuggire.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso di identificarlo in breve tempo. Nel corso di una perquisizione, la polizia ha rinvenuto tre repliche di armi da fuoco caricate a salve, con relativo munizionamento, l’abbigliamento utilizzato per la rapina e numerose armi bianche. Una delle pistole è stata trovata sotto il sedile lato guida dell’auto, con il cane armato e pronta all’uso.

Gli inquirenti stanno ora verificando se lo stesso soggetto possa essere coinvolto in altre rapine, compiute con modalità analoghe ai danni di uffici postali della zona.

Al termine delle procedure, l’uomo è stato condotto nel carcere di Forlì. L’udienza di convalida ha confermato il fermo, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere