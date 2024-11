Spaventoso volo di 10 metri: due giovani miracolosamente illesi

Paura la notte scorsa sulla Bidentina per due ragazzi ventenni che,a bordo di un fuoristrada Toyota Rav 4, hanno fatto un volo di circa 10 metri terminando la loro corsa nel letto del fiume Bidente. Il pauroso incidente è avvenuto in località Cusercoli, comune di Civitella: l’allarme è scattato attorno alle 4. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo che si trovava, appunto, una decina di metri sotto la sede stradale dopo essere uscito di strada autonomamente, non risultano infatti altri coinvolti nel sinistro. I due giovani occupanti erano entrambi miracolosamente illesi, nonostante la spaventosa carambola. Sul luogo dell’incidente, oltre alla squadra dei vigili del fuoco, anche i carabinieri per i rilievi del caso.