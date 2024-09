Spazio alla piadina romagnola: "Portiamo la nostra eccellenza"

Fino a domenica, Ortigia (provincia di Siracusa) ospita il G7 ‘Agricoltura e Pesca’, un evento di portata internazionale che mette in vetrina le eccellenze agroalimentari italiane. Tra queste, non poteva mancare la piadina. Dopo il successo ottenuto al G7 di Bari nel giugno dello scorso anno, ‘il pane di Romagna’ torna quindi a farsi ambasciatore del gusto italiano. Stavolta sarà presente in due prestigiose location: nello spazio dedicato alla Regione Emilia-Romagna, dove Carla Brigliadori, esperta gastronoma, svelerà tutti i segreti di questo prodotto unico, e a ‘Casa Italia Dop Igp’, un tempio del gusto italiano.

L’evento siciliano è un’opportunità irripetibile per far scoprire al mondo la storia, la tradizione e la qualità della piadina romagnola. Il Consorzio, infatti, presenterà tutte le iniziative messe in campo per tutelare questo prodotto e promuoverlo a livello nazionale e internazionale. La giornata di venerdì sarà dedicata alla scoperta di tanti possibili gusti e abbinamenti. Giovedì, il Consorzio parteciperà all’Assemblea dei Soci di Origin, un’occasione importante per fare rete con altri consorzi e definire strategie comuni per valorizzare i prodotti italiani. Questo evento rappresenta un importante traguardo e al tempo stesso un punto di partenza per nuove sfide e successi.

"È un onore essere presenti a questa vetrina mondiale per far conoscere il prodotto simbolo della Romagna – spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola –. Come sempre con questo prodotto della tradizione portiamo anche il nostro territorio con tutti i suoi valori. Siamo felici di condividere questa avventura con i consorzi della Penisola, in un percorso che ci vede uniti nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del nostro Paese".