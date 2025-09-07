‘Specchi d’Arte’, teatro e non solo. Apre il laboratorio di Bolcioni

Parte martedì alle 16 ‘Specchi d’Arte’, laboratorio gratuito per giovani condotto da Massimiliano Bolcioni e organizzato da Fabbrica delle Candele con il contributo dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Forlì. Per 23 lezioni, che si terranno ogni martedì, giovedì e venerdì fino al 27 novembre dalle 16 alle 19, le aule della Fabbrica di viale Salinatore 30 diventeranno uno spazio di esplorazione, confronto e sperimentazione, affinché i ragazzi possano vivere l’arte come esperienza totale e trasformativa tra palco e schermo, presenza e immagine, individuo e gruppo. Tramite, pratica, ascolto e creazione condivisa, i partecipanti saranno portati a costruire narrazioni significative, riconoscere le proprie risorse e dare forma a una visione personale e collettiva del mondo.

In un’epoca di continue trasformazioni tecnologiche e sociali, il progetto propone l’arte come specchio critico della realtà e strumento per immaginare i più diversi futuri possibili. Per partecipare al corso si richiede di indossare un abbigliamento comodo e di portare con sé penne e un blocco appunti. Serata finale giovedì 27 novembre, aperta a famigliari e pubblico (info e iscrizioni: info@teatrodelleforchette.it; 0543.1713530).

s. v.