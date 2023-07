Spedisci bici e moto con 2ruotExpress

A Forlì è ora disponibile il servizio ’2ruotExpress’ il servizio di trasporto moto e bici di Sda, il corriere espresso di Poste Italiane che permette di spedire i veicoli a due ruote in tutta Italia e a Barcellona. Tutti i mezzi viaggeranno in appositi imballi che saranno monitorati durante il trasporto tramite sistema satellitare che consente assistenza dedicata durante il viaggio. Il servizio prevede una copertura assicurativa per furto, incendio, rapina e danneggiamento. Per prenotare il servizio contattare il numero verde 800.474101 oppure scrivere extranetworksda.it