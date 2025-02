"Speriamo riapra per Pasqua"

"Speriamo che gli attuali cantieri lungo la statale 67 riaprano almeno per Pasqua". Marisa Raggi che gestisce a Portico l’albergo ristorante Al Vecchio Convento, insieme al figlio Matteo Cameli, spera nella sorpresa dell’uovo pasquale. Aggiunge: "Aspettiamo da troppo che l’Anas liberi la strada dalle frane e dai semafori. Però va riconosciuto che ultimamente i lavori procedono più speditamente e anche noi abbiamo ripreso a lavorare con i turisti. Il problema resta urgente per i pendolari, lavoratori e studenti. La cosa positiva è che vediamo i miglioramenti giorno per giorno, nella speranza che fra alcuni mesi e non anni, come è stato finora, vediamo la fine del tunnel".