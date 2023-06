"Spero di essere per Forlì generatrice di benessere"

di Martina Rossi

Stasera alle 21 Paola Minaccioni, attrice, comica e conduttrice radiofonica originaria di Roma, aprirà il Festival di Caterina per il secondo anno di fila, omaggiando il pubblico con l’anteprima del suo nuovo spettacolo rivisitato ad hoc per il nostro territorio ’L’urlo di Roma-gna’ (ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito) .

Minaccioni, cosa l’ha convinta a tornare?

"In primis la Romagna, una terra operosa e multiculturale che io amo moltissimo. Poi collaborare con Eleonora Mazzoni, la direttrice artistica, per me è un onore. È una delle donne più illuminate e semplici che abbia mai incontrato, la stimo moltissimo umanamente e artisticamente. Infine, la protagonista del Festival, Caterina, una donna anticonformista, forte. Partendo da questi tre presupposti, il festival non può che essere eccezionale".

Cosa si aspetta dal pubblico forlivese?

"All’evento dell’anno scorso portai in scena un monologo comico di stand up e la ricordo come una serata incredibile. Quest’anno torno sentendomi parte del festival, con un progetto completamente diverso ma che tratterà dei temi che so che mi legheranno al pubblico".

Da cosa nasce l’idea di uno spettacolo che compie un viaggio nella lingua romana?

"Nutro una passione per la poesia romana da quando avevo 25 anni, quando ho iniziato a studiarla. In particolare, per i sonetti romaneschi di Giuseppe Gioacchino Belli, che ho inserito nello spettacolo per spiegare meglio la mia lingua. Poi c’è stato un incontro importante con Alfonsina Russi, direttore del parco archeologico del Colosseso, con la quale abbiamo deciso di declamare la poesia romana davanti al Colosseo. E lo spettacolo è nato lì, nel posto più magico di Roma".

Però a Forlì porterà una versione rivisitata ad hoc per la Romagna.

"Dopo l’invito di Eleonora, e alla luce dell’ultimo durissimo periodo per la Romagna, mi sembrava bello tornare con un pezzetto di me ma anche aprire la serata alla lingua romagnola. Questa terra recentemente ha urlato forte e con orgoglio la propria identità, operosità, vitalità. E io voglio omaggiarla".

Crede che i forlivesi lo apprezzeranno?

"Non temo il giudizio del pubblico, anzi lo vedo più come un alleato. Infatti durante l’esibizione inviterò qualcuno dei presenti per dare il proprio contributo rispetto alla lingua di Romagna. Le persone hanno bisogno di condividere spezzoni di vita vera, non è un caso che i teatri si siano ripopolati".

Che legame hanno lo spettacolo e il messaggio che si vuole trasmettere con l’attualità?

"I sonetti romani sono spaccati di vita, chiunque ci si può ritrovare. Lo spettacolo indaga l’essere umano. Si parlerà del popolo, di amore e di sesso. Giuseppe Gioacchino Belli a riguardo scrisse cose scabrose ma divertenti. E per finire un capitolo sulla filosofia, argomento con cui si sono toccati i picchi più alti della poesia belliana".

Il Festival ruota intorno a Caterina, donna forte e determinata. Per lei che cosa significa essere una donna forte?

"Difficile dirlo. Per me la vera rivoluzione sta nel fatto che le donne possano essere donne, che questa qualità della forza non venga più sottolineata. Prima della forza, le donne dovrebbero avere più diritti: equità salariale, libertà di scelta del proprio destino e del tipo di famiglia che vogliono. Più che forti dobbiamo essere essere coraggiose per vincere quel muro di autolesionismo culturale che ci portiamo dentro, che ci impedisce di pensare per noi, di fare scelte trasversali e controcorrente. In una società patriarcale, noi dobbiamo essere coraggiose, fiduciose e unite".

Sono tre le azioni chiave che hanno caratterizzato la vita di Caterina: generare, amministrare, rispettare. Generare inteso come dare alla luce figli, ma per una donna artista generare significa anche creare idee innovative. In questo lei si sente generatrice?

"Le cose belle che si possono dare alla luce sono tante: progetti, la speranza, una società più equa. Le donne sono naturalmente delle generatrici, ma non solo dal punto di vista fisiologico, hanno delle skills particolari che le portano a generare cose belle. Io spero di essere generatrice di buon umore, di serenità ma anche di riflessione. Insomma, generatrice di tempo speso bene".