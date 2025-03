"Spesa? Si può fare quando si vuole"

"Mi trovo veramente molto bene con i supermercati che ci sono adesso in città – spiega Daniela Benelli, residente in città –. Vicino a dove abito io ce ne sono parecchi e ho quindi anche la possibilità di scegliere dove andare a seconda delle offerte che fanno e dei prodotti che cerco. Poi, certo, ce ne sono alcuni che preferisco e che frequento di più, ma è una questione di gusti e di impatto, ognuno avrà il suo che predilige per motivi propri. Dal momento che sono praticamente tutti sempre aperti, poi, non hai più l’ansia di avere sempre tutto in dispensa dentro casa, perché tanto ci puoi andare quando vuoi a fare la spesa prendendo quello che ti potrebbe servire".