Spettacoli, al via la prevendita dei biglietti ’Moderno’ tutto esaurito con gli abbonamenti

Sarà aperta domani dalle 10 alle 18 la biglietteria diurna del teatro Diego Fabbri, corso Diaz 381, per la prevendita dei biglietti degli spettacoli della stagione 202324, tranne per quelli del cartellone moderno che è già tutto esaurito. Da domenica i biglietti potranno essere acquistati su Vivaticket e dal 24 ottobre la biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato (ore 10-13 e 16-18); prenotazione telefonica allo 0543.26355 (ore 11-13 e 16-18). Prosa: ‘Maria Stuarda’ con Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi; ‘Trappola per topi’ con Lodo Guenzi; ‘Zio Vania’ con Leonardo Lidi; Mine Vaganti’ di Ferzan Ozpetek; ‘Storia di una capinera’ con Enrico Guarneri e Nadia De Luca ; ‘Ginger & Fred con Monica Guerritore; ‘Scusa sono in riunione… ti posso richiamare’ con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta.

Comico: ‘Ti posso spiegare!’ con Katia Follesa e Angelo Pisani; ‘Esaurimento globale’ con Debora Villa; ‘Le filippiche’con Filippo Cacamo; ‘Il pedone’ con Giuseppe Giacobazzi. Danza e Musical: ‘Il lago dei cigni’; ‘Rossini Ouvertures’; ‘Sister act’.