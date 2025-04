Spettacoli, mostre e gastronomia. Torna ’Sangiovese in festa’

Il ricco programma della tradizionale sagra modiglianese ‘Sangiovese in Festa’, giunta alla 54ª edizione, per omaggiare il prestigioso vino di queste colline con tre giorni di gastronomia, spettacoli e mostre, inizia domani, per proseguire nel weekend. Il programma è tutto all’interno del borgo, ed è a cura della Pro loco, con il patrocinio del Comune e i contributi della BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Romagna Acque. Alle 18,30, in piazza don Minzoni, esordio della nuova associazione Cl-hub, con tanti giovani che hanno voglia di spendersi per il loro paese, che propone una serata di cibo e musica: un’occasione per farsi conoscere. Il menù comprende vari tipi di hamburger, piadine farcite e fritti; si parte dall’aperitivo con musica e si prosegue con la cena e per tutta la sera con musica dal vivo con The Oaks, e giochi con tanti premi in palio.

Sabato dalle ore 19 cena in giro per le vie della città vecchia, mentre in piazza Pretorio musica con don Nairah e Giacomo e in piazza don Minzoni con Memi Gin & The Tonic Band, con apertura dell’osteria al mercato coperto dalle 20,30 con menù tipico romagnolo. Domenica dalle ore 9 apertura della festa con osteria e bancarelle di produttori locali e hobbisti. Dalle 10,30 gara dei vini categoria amatoriale, e alle 12 pranzo al mercato coperto con possibilità di asporto; dalle 15 intrattenimento musicale col Trio italiano.

In occasione della festa sarà possibile visitare il museo civico risorgimentale in via Garibaldi, collocato nella ‘Casa della Memoria’, l’abitazione del patriota don Giovanni Verità (1807-1885), e la pinacoteca comunale in piazza Pretorio intitolata a Silvestro Lega (1826-1895), famoso macchiaiolo, dove si conservano alcune sue importanti opere e per il quale sono previste il prossimo anno le celebrazioni per i 200 anni dalla nascita. Saranno aperte anche tre mostre nell’ex chiesa San Rocco, nel palazzo Borghi e nell’ex chiesa della Misericordia.

Giancarlo Aulizio