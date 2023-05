Spettacoli o mostre benefiche: la cultura si mobilita

Uno spettacolo a scopo benefico si terrà per due serate, stasera e domani alle 20.30, al teatro Diego Fabbri: una parte dell’incasso sarà devoluto a favore delle famiglie alluvionate. Sarà in scena il balletto di danza classica di Forlì che interpreterà i due atti di ‘La bella addormentata nel bosco’ con regia e coreografie di Serge Manguette e Noemi Briganti di Arte Danza University di Forlì. ‘La bella addormentata nel bosco’ è uno spettacolo di danza classica ispirato alla celebre fiaba di Charles Perrault con musiche di Cajkovskj. Parteciperanno allo spettacolo gli allievi dei vari corsi di danza della scuola Arte Danza University.

Sempre teatro benefico, ma stavolta a Meldola: appuntamento domenica alle 21, al ‘Dragoni’, con ‘After Juliet’, spettacolo promosso dalla Pro Loco in collaborazione con la scuola di teatro ‘La Filarmonica’ di Magliano (regia di Gianfranco Boattini). Ingresso a offerta libera, il ricavato sarà destinato all’emergenza alluvione in paese.

‘Par Furlè’ è invece il titolo di una mostra di opere realizzate da oltre 30 artisti, locali e non, che con generosità hanno donato un loro lavoro e il cui intero ricavato sarà devoluto, anche interpellando i canali ufficiali, alle famiglie più colpite: appuntamento domani alle 17 da Rebù, in via Giorgio Regnoli 52.

Anche la società ‘Dante Alighieri’ di Forlì-Cesena, presieduta da Wilma Malucelli, sta raccogliendo fondi da destinare a un progetto di recupero del patrimonio culturale ferito a livello locale. L’Iban è IT 30 S 03273 13201 000100107623, causale ‘alluvione Romagna’.