Spettacolo di danza teatro con Julie Anne Stanzak

Il palco dell’arena Cinema Verdi della città artusiana ospita, questa sera dalle 19, uno spettacolo di danza teatro guidato da Julie Anne Stanzak del Tanztheater di Pina Bausch, quale restituzione alla comunità del lavoro fatto in questi giorni con lo stage estivo residenziale organizzato dall’associazione Gruppo Danza di Forlimpopoli. Allo stage, che viene proposto ogni anno dal 2019, hanno preso parte circa una trentina di persone provenienti da tutta Europa di diversa formazione, età ed esperienza. "Grazie alla collaborazione con l’associazione Agrisofia - spiegano le responsabili del Gruppo Danza - lo stage si è tenuto dallo scorso 15 agosto a Villa Masini, un luogo incantevole situato nelle campagne tra Forlì e Ravenna. Quello che intendiamo proporre sul palco, all’interno della rocca di Forlimpopoli, è la restituzione del lavoro svolto in questi giorni sotto la guida di Julie". Quello di questa sera è il secondo evento aperto al pubblico dello stage di danza teatro, il primo si è svolto venerdì sera a Villa Masini, via di Massa 33 a Massa Castello, quando i tanti intervenuti sono stati coinvolti nella Nelken Line: una sequenza di semplici gesti tratta dall’omonimo spettacolo del 1982 di Pina Bausch. L’ingresso allo spettacolo di questa sera è a offerta libera, al termine sarà anche possibile cenare grazie alla presenza di un truck food.

Matteo Bondi