Spettacolo in dialetto al Verdi

Il secondo appuntamento del 2025 del Forlimpopoli Folk Club è dedicato al dialetto romagnolo. Domani alle 21 il Teatro Verdi ospiterà il gruppo ‘Al Caravel’ con una formazione riveduta e ampliata per poter presentare al meglio ‘P’ri Mont dla Dugarì’. Sul palco Alessandro Maltoni alla voce e chitarra lead, Francesco Maltoni alla voce, cori e narrazione, Giovanni Grapeggia alla voce, chitarra e armonica, Simona Bonavita alla voce, percussioni e cori, Michela Carloni ai cori e percussioni, Antonio Boattini ai cori e percussioni. ‘P’ri Mont dla Dugarì’ è l’ultimo poema in sonetti in dialetto forlivese del poeta e drammaturgo Paolo Maltoni. La narrazione si sviluppa tra il sogno e il ricordo e vede, come protagonista, la tanto amata madre a cui il poeta dedica l’intera opera: la Rusina. Ingresso fino ad esaurimento posti con offerta libera.