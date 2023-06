Spettacolo per la ricerca Malattie rare, riflettori accesi con ’Petali nella corrente’

Con ’Petali nella corrente’, lunedì 12 alle 21, dal palco esterno della Fabbrica delle Candele le luci saranno puntate sulle malattie rare. Lo spettacolo, risultato di una felice contaminazione tra teatro e danza, è promosso dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Forlì, con lo scopo di sensibilizzare su un tema che, per definizione, riguarda una minoranza della popolazione e, per questo, è troppo spesso dimenticato. Si tratta di patologie che hanno, per lo più, un’origine genetica, si manifestano in età pediatrica e su cui, spesso, si interviene con cure meramente palliative. Ma per le quali si sta rivelando fondamentale il sostegno alla ricerca, finalizzata ad individuare interventi terapeutici che rallentino l’evoluzione dei sintomi, per aumentare l’aspettativa di vita dei soggetti colpiti, e che, a volte, conducono alla guarigione.

"Il 70% di queste patologie – spiega Enrico Valletta, primario di Pediatria al Morgagni-Pierantoni – esordisce nella prima infanzia e, quando la malattia lo consente, si prolunga fino all’età adulta. Si definiscono rare quando coinvolgono una persona su 2mila". Lo spettacolo gode del patrocinio dell’Ausl Romagna e del Comune di Forlimpopoli, ed è in collaborazione con l’Associazione italiana sindrome di Beckwith-Wiedermann, la lega italiana Fibrosi Cistica Romagna onlus, il Reparto di pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, il Gruppo Danza Forlimpopoli, l’associazione Ostinata e Contraria, l’Ambulatorio per il bambino con patologia ad alta complessità assistenziale. "Sono qui come padre e volontario – dice Marco Bilancioni, caposervizio del Carlino Forlì, in rappresentanza di Aibws –. La sindrome di Beckwith-Wiederman è stata scoperta tra il ’63 e il ‘64. Oggi si presenta un caso ogni 10mila e ce ne sono 37 l’anno in Italia. Noi stessi rappresentiamo 250 famiglie. È una malattia che presenta 30 possibili sintomi, come l’accrescimento anomalo di alcuni organi o la predisposizione ad alcuni tumori e non c’è una terapia farmacologica, ma buone pratiche in pochi centri specializzati. Il nostro obiettivo è farci conoscere e fare rete, perché è importante la condivisione tra genitori e anche tra bambini".

"Quando l’assessora Paola Casara ci ha proposto di ideare e mettere in scena uno spettacolo con questa finalità – dice Denio Derni, regista – abbiamo aderito con entusiasmo. Ma subito dopo abbiamo realizzato quanto fosse complesso. Ci è venuta in soccorso una canzone di Leonard Cohen, Athem, lì dove dice che in ogni cosa c’è una breccia ed è da lì che passa la luce. Abbiamo pensato di raccogliere, testimonianze, storie vere e le abbiamo riscritte". Tra le attrici ci sarà anche Sara Perbellini, dell’Associazione Fibrosi cistica Romagna. "Questa è una malattia rara, ma tra le più diffuse – dice –. È invisibile e orfana di cura. Ora, però, c’è una terapia che sta dando risultati eccellenti e qui in Romagna abbiamo ottimi centri specializzati".

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, saranno raccolte offerte per le associazioni coinvolte.

Paola Mauti