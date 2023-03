Spettacolo teatrale al circolo Inzir ’Apriti cielo’, due steward raccontano stasera le storie di una carriera vissuta in volo

Si intitola ’Apriti cielo’ lo spettacolo che sarà proposto stasera al circolo Inzir (via Bezzecca 10, alle 21). Il testo è scritto e recitato da Mario Tadiello e Franco Lombini, due steward ancora operativi sulle rotte intercontinentali di un’importante compagnia di volo britannica. Lo spettacolo è ispirato al loro libro ’Apriti cielo - Confessioni minime di due steward al servizio di sua maestà’. "Volevamo qualcosa che parlasse del nostro mondo – dicono gli autori – , quindi abbiamo deciso, prima di raccontare con un libro, e poi di portare sul palco, tutto quello che abbiamo visto in un quarto di secolo di carriera". Offerta libera (per partecipare occorre prenotarsi su https:www.inzir.itapriti-cielo). Ingresso riservato ai soci Arci.