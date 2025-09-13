Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente inseguimentoPiramide di lettiniMigliori ospedaliBrioche più buoneSagre weekendClassifica pizzerie
Acquista il giornale
CronacaSpettacolo teatrale in Appennino con la compagnia Altrove
13 set 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Spettacolo teatrale in Appennino con la compagnia Altrove

Spettacolo teatrale in Appennino con la compagnia Altrove

Oggi per la prima volta nella piccola valle del Fantella presso la chiesa omonima a partire da storie locali.

Uno spettacolo del gruppo Altrove

Uno spettacolo del gruppo Altrove

Per approfondire:

Con oltre 50 spettacoli nei più piccoli paesi dell’Appennino Romagnolo, la compagnia Altrove ha animato molte vallate dell’entroterra della Romagna, alla ricerca della memoria popolare e del folklore locale. Oggi per la prima volta uno spettacolo di Altrove arriverà nella valle del Rabbi, in particolare nella piccola e remota valle del Fantella, presso la chiesa dell’omonima località di Premilcuore.

Diverse storie raccolte dagli abitanti di Fantella sono state pubblicate in questi giorni sui canali social di Altrove e alcune di queste faranno da cornice allo spettacolo. La compagnia, inviata dal Dipartimento interprovinciale per la promozione e la valorizzazione dello spettacolo dal vero, alle ore 17 porterà in scena uno dei suoi spettacoli, con particolare attenzione alle storie e ai personaggi del luogo.

Lo spettacolo è completamente gratuito, ma è necessaria la prenotazione sui canali social di Altrove Teatro dal Vero.

A seguire, è previsto un rinfresco organizzato dalla Pro loco di Premilcuore (15 euro su prenotazione), il cui ricavato sarà destinato alle future attività della comunità locale.

In mattinata è previsto un trekking di 14 km alla scoperta della valle del Fantella, con la guida Emiliano Conficoni (solo su prenotazione, chiamando o scrivendo al 349.5693757), con partenza alle ore 9 dalla chiesa di Fantella e ritorno per lo spettacolo.

Il progetto Altrove gode del supporto della Regione Emilia Romagna, di Romagna Iniziative e del patrocinio del Comune di Premilcuore e di Anci Emilia Romagna. Tutte le informazioni e i contatti per le prenotazioni sono disponibili sul sito theatro.it/altrove e sui social di Altrove. La valle del Fantella, che prende nome dall’omonimo torrente e dall’antica pieve di Santa Maria, si trova incastonata fra i territori di Premilcuore e Santa Sofia-Camposonaldo.

q.c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro