Spielberg si racconta in ‘The Fabelmans’

In programmazione rimane 'The Fabelmans', film diretto da Steven Spielberg: una storia semi-autobiografica, basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo tracorso in Arizona. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman (interpretato dall'attore Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l'Arizona e la California tra gli anni Cinquanta e Sessanta, che grazie all'amore di sua madre (l'attrice Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte.

Il giovane scopre uno sconvolgete segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità. Gli altri protagonisti principali del film sono Paul Dano, che interpreta Burt, il padre di Sammy e Seth Rogen, un amico della famiglia. Il film si è aggiudicato il People’s Choice alla 47ª edizione del Toronto International Film Festival. L’ultima pellicola firmata dal regista americano, vincitore di tre Oscar e di un Irving G. Thalberg Award, ha vinto il premio del pubblico del Tiff.

Qualche curiosità: lo sviluppo del film risale al 1999, quando Spielberg iniziò a prendere in considerazione l’idea di girare un film ispirato alla sua infanzia. È la prima volta, infatti, che il regista mette in scena qualcosa legato alla sua vita e alla sua sfera personale. Seth Rogen ha rivelato che durante le riprese Spielberg si è emozionato più volte sul set.

Rimane in programmazione anche ‘Masquerade - ladri d’amore’ diretto da Nicola Bedos. Il film racconta la storia di Adrien (Pierre Niney), un giovane ballerino molto affascinante che sembra avere la fortuna dalla sua parte, ma che improvvisamente si è trovato costretto a lasciare il mondo della danza a causa di un incidente che ha mandato all’aria la sua carriera. Ora la sua vita si è ridotta a l’oziare nella casa in Costa Azurra, dove vive in compagnia di Martha (Isabelle Adjani), un’attempata ex attrice che, di fatto, lo mantiene.

La sua esistenza così monotona cambia completamente, però, quando incontra Margot (interpretata dall’attrice Marine Vacth), una ragazza che vive di piccole truffe. Per Adrien è subito colpo di fulmine. I due iniziano a frequentarsi e con la sua presenza Martha rompe il ciclo ozioso di Adrien, con il quale inizia a trascorrere le giornate.

I due giovani si raccontano e fantasticano su molte cose, ma soprattutto su una vita migliore e più autonoma economicamente rispetto a quella che conducono, ma proprio questi loro pensieri li portano pian piano a ideare e poi mettere davvero in atto un piano diabolico che rischia di ritorcersi contro di loro: una truffa ai danni di un ricco imprenditore.