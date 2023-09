Spinadello, iscrizioni al workshop di regustrazione ambientale

‘The dance of attention’ è il titolo del workshop che si terrà a Spinadello domani dalle 15 presso la centrale di sollevamento dell’ex acquedotto di Selbagnone. C’è tempo fino a stasera per iscriversi al workshop di registrazione ambientale e documentazione delle azioni sonore, che si terrà sotto la guida del sound artist, Attila Favalli, e del percussionista e ricercatore, Enrico Malatesta. Rivolto a chiunque sia interessato all’ascolto e alla relazione con l’ambiente sonoro, il workshop, attraverso discussioni teoriche ed esercizi pratici, proporrà un approfondimento che cosa significhi documentare la realta` attraverso sistemi tecnologici di registrazione, con un’attenzione particolare alle questioni riguardanti il suono: si parlerà di suono, storia culturale della registrazione audio, field recording, percezione ecologica, camminare, ritmicita` e superficie, musica concreta e tradizionale, suono e arti performative. Al termine del workshop, alle 18, si terrà una performance, momento di restituzione finale del lavoro svolto, aperta al pubblico. L’accesso a questo momento è gratuito e per partecipare non serve prenotazione. Il costo per il workshop è di 20 euro, aperitivo incluso. Iscrizioni su spinadello.iteventi.