Spinadello, pulizia partecipata degli argini e mostra fotografica

Vipere e tritoni, ma anche salamandre e tutti quei rettili o anfibi che popolano o, meglio, popolavano il nostro territorio. Sono loro i protagonisti nelle foto di Fabio Savini che saranno esposte da oggi allo Spinadello - Centro Visite Partecipato a Selbagnone di Forlimpopoli. ‘Fascino Incompreso - Mostra fotografica di Anfibi e Rettili’ inaugura alle 17 ed è una delle iniziative che animano in questo fine settimana l’oasi naturalistica forlimpopolese.

Si parte alle 14.30 con una pulizia partecipata degli argini del fiume Ronco, poi la mostra. "Gli anfibi e rettili, così come accade verso ciò che non si conosce, sono creature spesso temute e incomprese – spiega Andrea Boscherini, divulgatore scientifico, curatore del Museo di Ecologia di Cesena e collaboratore del programma Geo su Rai3 –; eppure sono animali che possono essere utili all’uomo e alcune specie sono indicatori dello stato di salute degli habitat in cui vivono. Le bellissime foto di Fabio vi porteranno a conoscere meglio questi animali, comprendere alcuni segreti e scoprire la bellezza nascosta dell’erpetologia".

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 28 aprile il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13. Domani a partire dalle 10.30 sarà la volta di ‘Cammini Illustrati’, una attività di disegno open air insieme all’artista Paola Pappacena (per partecipare è necessario iscriversi su spinadello.it), che animerà la prima delle domeniche al vecchio acquedotto. Per informazioni: 328 9582919, spinadello@gmail.com.

Matteo Bondi