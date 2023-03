Spinadello, ripartono le visite all’acquedotto

I meandri del fiume Ronco sono una vera e propria oasi di verde a due passi dalla città. Riprendono questa domenica le attività di Spinadello Centro visite partecipato, il progetto che dal 2017 apre al pubblico le porte della centrale di sollevamento dell’omonimo acquedotto, sito a Forlimpopoli a breve distanza dal fiume Ronco e dalla Via Emilia, che anche per l’anno in corso propone una ricca programmazione di eventi, passeggiate, incontri, visite guidate. Appuntamenti messi a punto in collaborazione con professionisti, associazioni e realtà culturali e ambientaliste del territorio.

"Oltre alla tradizionale programmazione rivolta alle famiglie – spiegano i promotori –, ai curiosi che da sempre visitano questo edificio immerso nel verde e in genere a tutti gli amanti delle attività all’aria aperta, che solo nel 2022 ha contato oltre 100 giornate di apertura e una fruizione che negli anni è andata via via crescendo, da quest’anno intendiamo approfondire il rapporto tra arti e natura, con focus dedicati al fiume e agli habitat circostanti riconosciuti a livello europeo. Altri obiettivi sono ampliare i momenti e le presentazioni di carattere scientifico, didattico e divulgativo e dare continuità alle iniziative che valorizzano le dotazioni presenti sul posto, come ad esempio la postazione di ricarica per le e-bike e la colonnina di primo intervento per le biciclette". I promotori del Centro visite partecipato sono Spazi Indecisi, associazione I Meandri, Coop. Casa del Cuculo con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa. Si parte quindi questa domenica con l’apertura dalle 10 alle 15 che propone la prima delle novità per quest’anno: la possibilità di partecipare, ogni prima domenica del mese, a brevi visite guidate in compagnia di guide ambientali escursionistiche locali e di guide mountain bike. L’ingresso all’acquedotto è libero, mentre la partecipazione a questa prima visita, della durata indicativa di circa 2,5 ore che si terrà nei sentieri che si snodano lungo il fiume, ha un costo di 5 euro per gli adulti, 3 euro per ragazzi ed è gratuita per i partecipanti sotto ai 6 anni.

Per aderire alla visita è necessario iscriversi via mail a [email protected] o via messaggio al numero 328 9582919, entro sabato. In attesa di entrare nel vivo della stagione primaverile, che vedrà a maggio un mini festival di due fine settimane, a marzo sono in programma altre passeggiate in collaborazione con La Strada dei Vini e dei Sapori, l’Agriturismo La Lenticchia (Magliano) e Andrea Erbacci, chef di Casa Artusi, che dedicherà il suo intervento alla conoscenza delle erbe spontanee mangerecce. Tutti i dettagli sugli appuntamenti, sulle aperture domenicali e su come raggiungere lo Spinadello lasciando l’auto nei parcheggi consigliati presso il centro abitato di Selbagnone sono disponibili su www.spinadello.it.

Matteo Bondi