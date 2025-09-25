Spinadello, stagione autunnale al via con la mostra ’Solchi d’Appennino’

Si intitola ‘Solchi d’Appennino – immagini sotto torchio’ ed è l’esposizione che apre la stagione autunnale a Spinadello, il centro visite partecipato dell’area dei meandri del fiume Ronco a Selbagnone di Forlimpopoli. Frutto della ricerca condotta all’interno del laboratorio ‘Officina grafica Isia - Faenza’ guidato dal professor Enrico Versari, la mostra verrà inaugurata sabato alle 18,30 (visibile fino al 12 ottobre il sabato ore 15-19 e la domenica 10-13).

In esposizione oltre 20 linoleografie realizzate dagli studenti e dalle studentesse del biennio specialistico in Design della Comunicazione, che rendono omaggio agli artisti xilografi riuniti dal faentino Francesco Nonni all’interno della rivista ‘Xilografia’: straordinaria e utopica impresa editoriale caratterizzata dall’assenza di testo e dall’essere composta da soli fogli recanti illustrazioni impresse "scrivendo sul legno", che dal 1924 al 1926 pubblicò i lavori dei più conosciuti autori italiani e stranieri dell’epoca. I segni, in mostra nella centrale di sollevamento dell’ex acquedotto, evocano la cultura appenninica, la memoria del territorio e la forza espressiva della stampa a rilievo, tecnica antica e meditativa che per tre settimane sarà da ispirazione anche per un ricco programma di workshop e iniziative collaterali.

Il primo laboratorio è in programma per questa domenica: una giornata dedicata alla linoleografia rivolta anche ai non esperti della tecnica, che permetterà ai partecipanti di cimentarsi con linoleum e sgorbie per ottenere delle matrici incise e una serie di stampe originali ispirate alla natura di Spinadello. Si continua poi domenica 5 ottobre con un workshop di stampa botanica per la realizzazione di una tovaglietta con impressioni di foglie e altri elementi floreali. Giovedì 9 ottobre sarà la volta della presentazione del saggio tra chimica e botanica del forlimpopolese Filippo Bellenghi. A presentare il testo, edito in formato ebook, saranno Giacomo Falconi (Edizioni Wordbridge) e Paolo Rambelli, curatore della Collana Nostos.

Matteo Bondi