Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaSpinadello, stagione autunnale al via con la mostra ’Solchi d’Appennino’
25 set 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Spinadello, stagione autunnale al via con la mostra ’Solchi d’Appennino’

Spinadello, stagione autunnale al via con la mostra ’Solchi d’Appennino’

In esposizione oltre 20 linoleografie realizzate dagli studenti di Design della Comunicazione a Faenza. Domenica primo laboratorio rivolto anche ai non esperti della tecnica, poi workshop di stampa botanica. .

In esposizione oltre 20 linoleografie realizzate dagli studenti di Design della Comunicazione a Faenza. Domenica primo laboratorio rivolto anche ai non esperti della tecnica, poi workshop di stampa botanica. .

In esposizione oltre 20 linoleografie realizzate dagli studenti di Design della Comunicazione a Faenza. Domenica primo laboratorio rivolto anche ai non esperti della tecnica, poi workshop di stampa botanica. .

Per approfondire:

Si intitola ‘Solchi d’Appennino – immagini sotto torchio’ ed è l’esposizione che apre la stagione autunnale a Spinadello, il centro visite partecipato dell’area dei meandri del fiume Ronco a Selbagnone di Forlimpopoli. Frutto della ricerca condotta all’interno del laboratorio ‘Officina grafica Isia - Faenza’ guidato dal professor Enrico Versari, la mostra verrà inaugurata sabato alle 18,30 (visibile fino al 12 ottobre il sabato ore 15-19 e la domenica 10-13).

In esposizione oltre 20 linoleografie realizzate dagli studenti e dalle studentesse del biennio specialistico in Design della Comunicazione, che rendono omaggio agli artisti xilografi riuniti dal faentino Francesco Nonni all’interno della rivista ‘Xilografia’: straordinaria e utopica impresa editoriale caratterizzata dall’assenza di testo e dall’essere composta da soli fogli recanti illustrazioni impresse "scrivendo sul legno", che dal 1924 al 1926 pubblicò i lavori dei più conosciuti autori italiani e stranieri dell’epoca. I segni, in mostra nella centrale di sollevamento dell’ex acquedotto, evocano la cultura appenninica, la memoria del territorio e la forza espressiva della stampa a rilievo, tecnica antica e meditativa che per tre settimane sarà da ispirazione anche per un ricco programma di workshop e iniziative collaterali.

Il primo laboratorio è in programma per questa domenica: una giornata dedicata alla linoleografia rivolta anche ai non esperti della tecnica, che permetterà ai partecipanti di cimentarsi con linoleum e sgorbie per ottenere delle matrici incise e una serie di stampe originali ispirate alla natura di Spinadello. Si continua poi domenica 5 ottobre con un workshop di stampa botanica per la realizzazione di una tovaglietta con impressioni di foglie e altri elementi floreali. Giovedì 9 ottobre sarà la volta della presentazione del saggio tra chimica e botanica del forlimpopolese Filippo Bellenghi. A presentare il testo, edito in formato ebook, saranno Giacomo Falconi (Edizioni Wordbridge) e Paolo Rambelli, curatore della Collana Nostos.

Matteo Bondi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EsposizioneMostre