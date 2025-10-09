Spinadello, tra chimica e botanica con la casa editrice Wordbridge

Continuano gli appuntamenti collaterali alla mostra ‘Solchi d’Appennino – immagini sotto torchio’ allestita presso la centrale di sollevamento all’ex acquedotto Spinadello a Selbagnone di Forlimpopoli. Questa sera alle 18,30 si terrà la presentazione del saggio tra chimica e botanica dal titolo ‘Sulle tinte che si estraggono dalle cortecce di tutti quanti gli alberi nostrali’ scritto nel 1810 dal forlimpopolese Filippo Bellenghi e rieditato dalla casa editrice, sempre di Forlimpopoli, Wordbridge, all’interno della collana Nostos. A presentare il libro saranno Giacomo Falconi, che con Michela Guardigli, è titolare di Wordbridge, e il curatore della collana, Paolo Rambelli.

Falconi, originario di Grosseto, vive nella città artusiana dal 2005. Laureatosi alla Scuola Superiore di Interpreti e Traduttori dell’Università di Bologna, è professore a contratto di traduzione tecnica ed editoriale presso l’Università di Bologna. Traduce da oltre vent’anni in ambito lusofono e ispanofono, collaborando con svariate case editrici.

Edizioni Wordbridge è una casa editrice giovane che pubblica scrittori stranieri e non solo, principalmente emergenti, in formato digitale. È nata dalla passione dei due traduttori che hanno deciso di unire il mestiere dello scout editoriale e del traduttore a quello dell’editore. "Con i suoi innegabili vantaggi, il formato digitale ci consente di raggiungere una moltitudine di potenziali lettori in tempo reale - spiega Falconi -, tutelando l’ambiente (il che non è male) e svincolandoci dalle limitazioni commerciali di una casa editrice tradizionale, ossia da tutte quelle considerazioni di mercato per le quali si pubblica solo ciò che vende e viene venduto solo ciò che si pubblica. Un vero e proprio circolo vizioso per un appiattimento garantito".

La collana Nostos è stata pensata per ripubblicare le opere di tanti forlimpopolesi che nel corso dei secoli hanno dato lustro alla città. Nella realizzazione dei volumi sono stati coinvolti anche altri concittadini per le copertine, come lo scultore Luca Freschi, che alla collana ha dedicato alcuni dei suoi ‘breviari’ scolpiti in ceramica, e il pittore Millo 00, che ha concesso alcune delle sue tele più recenti.

