Spinello, accoglie domani gli artisti di strada

È arrivato il tempo del Raduno internazionale degli artisti di strada, il festival internazionale di arti performative circo teatro & musica giunto alla XXXII edizione organizzato dalla Pro loco con il supporto del Comune grazie ai fondi del Next Generation Eu – Pnnr e di numerosi sostenitori che terrà banco a Santa Sofia da domani al 15 agosto. Siamo nella Romagna toscana, in un territorio dell’Appenino forlivese, ma governato da Firenze fino al 1923. Terra di confine, dove l’acqua, il legname, l’allevamento e l’artigianato hanno rappresentato per secoli la ricchezza di queste popolazioni. La cittadina della Val Bidente bagnata dal fiume, si trasformerà per cinque giorni nel palcoscenico ideale dove decine di compagnie di artisti di teatro di strada, circo teatro, street band, gruppi musicali di valore italiani e stranieri potranno esibirsi per le vie e le piazze del paese.

Ma non solo, anche due zone specifiche dedicate alla musica, al Busker’s Park nel Parco della Resistenza, una vera e propria situazione ‘on stage’ con grande palco, amplificazioni, luci, fonico e l’altra in piazza Gentili nel Borgo. In questa edizione largo spazio alle discipline classiche dell’arte circense contemporanea (acrobazia, clown, giocoleria, arti aeree) e del circo contemporaneo dove si mescolano le arti dalla poesia alle arti plastiche passando dalla danza e dalla musica.

La partenza è con l’assaggio a Spinello dalle 19 di domani. Siamo a 850m sul livello del mare e lo sguardo spazia su ampi panorami fino al mare. Si parte nell’area feste poi gli spettacoli si spostano nella chiesa a cielo aperto sotto le stelle e nel confinante parco pubblico. Infatti, dopo la piantumazione di alberi, grazie all’iniziativa di associazione ‘Soffi di Terra Aps’, in collaborazione con la Consulta e la Pro loco, ora l’area si è arricchita di nuovi arredi, senza dimenticare la ‘Campana dedicata alla poesia’ nata da un’idea dello scomparso pittore e scultore Pasqualino Versari.

Saranno 11 le compagnie in campo con spettacoli di fuoco e circensi; l’ingresso è a offerta libera. Invece, tredici le compagnie presenti a Corniolo (589m) sabato 12. Gli spettacoli iniziano alle 18,15 nella parte bassa del suggestivo borgo ai confini del Parco nazionale con i musicisti di strada che animeranno le vie, gli angoli e la piazza. Gli show si svolgeranno anche al campetto e come novità anche nell’area feste con circo teatro, palo cinese e strutture aeree. I volontari della Pro loco di Corniolo - Campigna garantiranno (insieme al Forno Amadori, al ristorante ’Da Gigino’, all’Hotel Pini, alla Locanda Michelacci e al Bel Posto) l’offerta gastronomica a migliaia di spettatori. Ingresso a 5 euro, per informazioni: www.distradainstrada.com

