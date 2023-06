Spinello, cinema all’aperto e artisti di strada

Parte con una serata di cinema all’aperto la stagione degli eventi estivi a Spinello di Santa Sofia curati dalla Pro loco. Nella frazione del Comune bidentino domani alle 20,30 sarà proiettato un film a sorpresa e il primo che indovinerà il titolo potrà gustarsi un hamburger gratuitamente. Si vince mandando il messaggio con il titolo corretto al 389.5109948 (Marti). Gli organizzatori consigliano di portarecuscini e coperte per rendere più comoda la visione del film. E’ gradita la prenotazione. A disposizione hamburgerhot dog con patatine e bibite a 15 euro e per i bambini fino a 10 anni, 10 euro. Si prosegue sabato 24 con la Sagra della fiorentina nell’area feste della piazzetta Antonio Scordino e il concerto della band ‘Margò ‘80’, mentre venerdì 30 presso l’ex chiesa concerto di arpe e violini diretto dalla professoressa Stefania Betti. Sabato 8 luglio gara di briscola e il 14 secondo appuntamento con il cinema all’aperto. Sabato 22, alle 21, commedia dialettale ‘Spinello Channel’ con ’Chi Sgumbiè dla basa’, e sabato 29 alle 21 concerto di ‘The holy house’. Domenica 6 agosto nel pomeriggio Festa patronale della Madonna con processione lungo le vie del paese al suono della Banda Roveroni che nella piazzetta Scordino allieterà i presenti con musiche e brani del folclore romagnolo e non solo. Area con giochi per bambini e punto gastronomico. Poi la grande serata dell’11 agosto con gli artisti della XXXII edizione del Festival internazionale ’Di Strada... in Strada’ organizzato dalla Pro loco di Santa Sofia. Si chiude venerdì 25 alle 21 con una nuova proiezione di cinema all’aperto. "Spinello offre ambienti naturali, panorami, tanti sentieri per il trekking ed aree verdi – commenta il presidente della Pro loco Gilberto ‘Gibo’ Balzani – oltre ai prodotti di qualità della nostra terra. I volontari ce la mettono tutta per animare l’estate e non solo. Vi aspettiamo numerosi insieme ai gestori dei locali". o.b.