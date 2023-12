Spiraglio per Montepaolo: "Già montati i ponteggi"

Nei giorni scorsi la ditta Adriatica Ponteggi di Gambettola ha montato le armature per mettere in sicurezza la volta della chiesa di Montepaolo e per riaprirla la notte di Natale, dopo tre mesi di chiusura dal terremoto del 18 settembre, quando alle ore 21 sarà rappresentato il presepe vivente e sarà celebrata la messa. Racconta la superiora delle otto suore Clarisse, suor Mariangela Bagnolini: "Grazie alla ditta Adriatica Ponteggi di Gambettola, che ringraziamo per celerità e bravura, i ponteggi sono stati montati e così la sicurezza ora sarà garantita. I lavori veri e propri per la messa in sicurezza dell’intera chiesa, che richiederanno diverse centinaia di migliaia di euro, prenderanno il via all’inizio dell’anno nuovo, a cura della ditta Zambelli di Galeata". Finora le spese, montatura dei ponteggi compresa, ammontano a 22mila euro, mentre la raccolta fondi, dopo l’appello lanciato dalle suore di Santa Chiara, ha raggiunto quota 23mila, compresi 5mila euro del Credito Cooperativo Ravennate Imolese. Commenta la superiora: "Ringraziamo di cuore i tanti benefattori che hanno versato per noi piccole e grandi somme, nella speranza che altri continuino a versare, perché il restauro sarà lungo e costoso".

Ai 22mila euro per erigere i ponteggi, vanno aggiunti 8mila euro per la puntellatura e 2.400 euro al mese per il noleggio degli stessi ponteggi (almeno per i primi sei mesi).

A queste spese, andranno aggiunti almeno 100mila euro per la messa in sicurezza della volta della chiesa e altre diverse centinaia di migliaia di euro per completare i lavori. Commenta suor Mariangela: "Per ora siamo contente per la riapertura della chiesa e per la tanta generosità giuntaci da tutte le parti e anche da persone, enti e associazioni varie. Poi procederemo a stralci, confidando ancora nella generosità della gente, in alcuni fondi pubblici e nella Provvidenza".

Oltre ai 23mila euro arrivati, la raccolta prosegue (Iban presso Credito Cooperativo Ravennate Imolese IT28 L085 4223 7000 00000015571, monastero delle Clarisse di S. Chiara per raccolta-fondi: restauro Santuario di S. Antonio a Montepaolo).

Quando lo scorso 18 settembre le Clarisse sono state colpite dal terremoto, erano appena rientrate da Faenza, dove erano rimaste sfollate per sei mesi, causa le frane che avevano interrotto la strada comunale di Montepaolo per l’alluvione di maggio. Ora, grazie anche a tanta generosità, le seguaci di Santa Chiara sperano di non dover ripartire dall’eremo dove San’Antonio da Padova visse una quindicina di mesi fra il 1221 e il 1222, quando giunse da Assisi, dove aveva partecipato al raduno delle Stuoie, indetto dallo stesso San Francesco.

