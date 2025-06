’Spizzicherie’, ecco il nuovo locale che fa incontrare Usa e Italia

Francesca Oriolo e Chiara Mugnai (nella foto), due imprenditrici di Santa Sofia attive nel mondo della ristorazione, hanno inaugurato nei giorni scorsi il locale ‘Spizzicherie. Pizza, piadina e prodotti tipici’ in via Dante Alighieri 5B, un locale moderno arredato con gusto. "Siamo nate con la voglia di condividere la nostra passione con il nostro paese, e offriamo una pizza innovativa e tradizionale allo stesso tempo – dicono Chiara e Francesca –, accompagnata da altre pietanze, in stile americano e italiano tradizionale. Il concept di Spizzicherie è l’attenzione alle materie prime, possibilmente locali e biologiche, facendo particolare attenzione alla ‘stagionalità’, alle intolleranze e alle scelte alimentari".

L’offerta è molto ampia: dalla pizza al taglio ai tortelli alla lastra molto richiesti, ma anche piadina alla lastra in varie soluzioni, crostoni, bagel dolci al farro e frutta, avocado toast e non solo, mentre alla sera 20 tipi di pizza al piatto. "Offriamo servizio di asporto oltre alla consumazione sul posto – aggiungono –. La partenza è stata molto incoraggiante. Siamo aperti dal mercoledì alla domenica (10-15/18-22)". Info: 392.1078060 e sui social dedicati del locale.

o.b.