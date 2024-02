‘Splendida d’Italia’ fa tappa al Naima club

Le selezioni regionali del concorso di bellezza ‘Splendida d’Italia’ fanno tappa il 7 febbraio alle 21 al Naima club (via Somalia 2). La kermesse nasce da un’idea di Francesca Cecchini e ha lo scopo di promuovere il territorio e allo stesso tempo di creare un ambiente sano dove le ragazze possono instaurare legami d’amicizia e vincere la timidezza, per muovere i primi passi da modelle. L’organizzatrice degli eventi in Emilia-Romagna è la cesenate Franca Venturini: "Questa è un’opportunità gratuita che diamo a tutte le giovani dai 14 ai 28 anni – spiega la referente regionale –, un percorso di crescita artistica ma soprattutto personale. Le selezioni sono ancora aperte". Una giuria selezionata, tutta al femminile, sceglierà le prime tre ragazze che avranno la possibilità di partecipare alla finale regionale e chi passerà le selezioni potrà accedere alla finale nazionale che si terrà a Chianciano a fine aprile. Il format non si ferma solo a ricercare la ragazza più bella ma pone anche l’attenzione sul tema della violenza di genere.

"L’iniziativa vuole essere anche un momento di riflessione e sensibilizzazione – continua Venturini – su un problema che in Italia è in aumento. A tal proposito durante la serata le associazioni Antiviolenza di Ravenna e la Scacchiera di Onnon daranno consigli su come comportarsi davanti a una persona che mostra atteggiamenti violenti".

La serata presentata da Luciano Poggi, conduttore di TeleRomagna, sarà intervallata da momenti di spettacolo con la presenza di artisti come Luana Babini, Dino Moroni, sosia di Vasco Rossi ed Enrico Cifaldi, ex musicista che ha lavorato con Elio e le storie tese. "È un concorso innovativo che sposa anche temi sociali e cerca di dare più tranquillità possibile alle ragazze creando un clima di accoglienza più che di competizione. Il nostro intento è quello di spianare loro una strada emozionante che gli darà tanta soddisfazione".

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro ed è compreso nel prezzo un drink. Chi volesse iscriversi e partecipare alla selezione può chiamare Franca Venturini al 347.2829012. Chi vuole, invece, prenotare un tavolo al Naima Club può telefonare allo 347.1455948.

Valentina Paiano