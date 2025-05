‘Splendido’, domani l’anteprima: serata sotto le stelle al Castello

Prove d’estate al Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole, dove domani andrà in scena l’anteprima di Splendido 2025, l’appuntamento quindicinale del mercoledì nella cittadella. Dalle 19.30 alle 00.30 il grande parco del maniero ospiterà l’evento che prevede aperitivo, cena e dopocena, con la possibilità di ingresso in orari differenti. La grande novità della stagione riguarda l’proposta gastronomica firmata Tonico, per una cena sotto le stelle all’insegna della qualità e della creatività.

Il menu di domenica contempla la pasta fresca del castello, con ‘un cappelletto travestito da piadina’, ovvero un cappelletto gigante ripieno di squacquerone e rucola, con olio evo dei colli di Brisighella. Segue il bacio romagnolo, triangolone ripieno di ricotta, primo sale reggiano 30 mesi, scalogno lessato nel brodo e mora romagnola.

Poi spazio alle focacce: quella al rosmarino di Predappio e sale grosso di Cervia, quindi quella di patate novelle e salsiccia di mora romagnola. E ancora spiedone gigante romagnolo con pollo nostrano, salsiccia, manzo, zucchine e patate.

Non mancherà la musica con Matteo Strocchi & Ida B e disco dj set a cura di Luca Milandri, Luca Turoni, Pharrella. E’ possibile prenotare il tavolo per cena (20 euro con 2 portate) oppure accomodarsi sui pouf fino a esaurimento; l’ingresso ad aperitivo o dopocena costa 15 euro con consumazione inclusa. Per info e prenotazioni: 333.9909562 whatsapp. Evento aperto a famiglie e amici a quattro zampe.

Dopo questa anteprima, la stagione di Splendido partirà mercoledì 11 giugno con Pyton & Gaddo.

Francesca Miccoli