’Splendido!’, ecco il gran finale a tavola e con la musica di dj Pyton

È tempo di congedo per ‘Splendido!’, il fortunato appuntamento quindicinale dell’estate terrasolana al Castello del capitano delle artiglierie. Nella cornice del grande giardino dalle 19.30 all’una è in programma una serata che contempla aperitivo, cena e dopocena oltre all’intrattenimento musicale e non solo. Si parte con la possibilità di scegliere tra degustare un buon vino selezionato dal sommelier del castello o assaporare un cocktail di qualità preparato dai bartender.

Ricca e varia la proposta per la cena con i piatti di Aspasso Buona Romagna, Cuoppo fries, Garage Food Truck. Si può decidere se rifocillarsi sul prato, magari sedendo su telo portato da casa, oppure accomodadosi sui confortevoli cuscinoni disseminati nel parco. Chi lo desidera può prenotare un posto a un tavolo. E per il dopocena, come tradizione, la musica selezionata dal dj Pyton e le gag di Gaddo. L’ingresso costa 12 euro comprensivo di un drink mentre per un posto al tavolo è necessario spendere 20 euro con i quali si ha diritto a un ticket per un piatto e uno per una bevuta. Sono ammessi a partecipare anche intere famiglie e amici a quattro zampe (info e prenotazioni sulla pagina web dell’associazione culturale Amici del Castello https:bit.lysplendidoalcastello o chiamare il 333. 9909562. Il maniero si trova in via Cavallotti 4.

Francesca Miccoli